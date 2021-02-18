99-летний супруг Елизаветы II попал в больницу

Вечером в минувшую среду, 17 февраля, стало известно 99-летний принц Филипп – супруг королевы Великобритании Елизаветы II – попал в больницу. В настоящий момент он проходит лечение в Лондоне.
Согласно последней информации журналистов, принц Филипп находится в больнице имени короля Эдуарда VII. Предполагается, что его выпишут только через несколько дней.
Источник BBC News сообщил, что перед госпитализацией супруг Елизаветы II в течение нескольких дней жаловался на плохое самочувствие, вследствие чего врач порекомендовал направить его в больницу – в качестве меры предосторожности. Инсайдер уверяет, что принц Филипп пребывает в хорошем настроении.
Отмечается, что болезнь супруга королевы не связана с заражением COVID-19.
Ранее Елизавета II и ее муж сделали прививку против коронавируса нового типа.
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