Сенатор Джабаров предложил «жестко» ответить на санкции США

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2021, 18:53 Источник: РИА Новости

фото: Владимир Джабаров , сайт Совета Федерации

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал заявление о введении антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Москва должна дать «жёсткий» ответ.

«Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции», - высказал он.

Джабаров не понимает, за что наказывать ФСБ, сотрудники которой якобы отравили Алексея Навального «Новичком». Он отметил, что отсутствует и судебное решение, и расследование. Сенатор напомнил, что на второй день транспортировки в Германию оппозиционер уже ходил по больничным коридорам, а через неделю уже гулял по Берлину. Также его ввели в недоумение обвинения в сфере химического оружия.

«Россия, в отличие от США, уничтожила запасы химического оружия, что было подтверждено ОЗХО … Я подозреваю, что эта администрация Белого дома перещеголяет предыдущую», - добавил он.

Сенатор считает, что сейчас президента Джо Байдена беспокоит дестабилизация ситуации в США, поскольку бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что возвращается в политику и вновь пойдет от республиканцев, а это увеличивает его шансы на победу в президентских выборах в 2024 году. Нынешняя администрация постарается переключить внимание на «внешние угрозы», в том числе на Россию, заключил он.