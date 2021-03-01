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Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

Трамп допустил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году
бывший президент США Дональд Трамп, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые выступил с речью после ухода с должности. Политик подчеркнул, что может решить вновь баллотироваться на пост лидера страны.

Трамп выразил уверенность в том, что демократы "решительно проиграют" следующие президентские выборы в США, которые состоятся в 2024 году. Политик также в очередной раз повторил утверждение, что он не проиграл, а выиграл прошедшие выборы.

Дональд Трамп также заметил, что может решить "побить их (демократов) в третий раз".

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