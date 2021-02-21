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Майк Пенс не приедет на мероприятие с участием Дональда Трампа

, 20:47

Майк Пенс не приедет на мероприятие с участием Дональда Трампа
Майк Пенс, фото: White House/via Globallookpress.com

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в конференции консервативных кругов Республиканской партии США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) на следующей неделе.

На мероприятии запланировано первое после истечения президентского срока публичное выступление Дональда Трампа. Предполагается, что Трамп будет говорить о будущем Республиканской партии и ее консервативного движения. Вероятно, Трамп подвергнет критике миграционную политику нового президента США Джо Байдена.

НС

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