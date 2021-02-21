Трамп в конце февраля впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой

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21 февраля 2021, 10:31 Источник: The Hill

бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в конце месяца впервые после ухода с поста выступит перед публикой. Политик появится на конференции консервативных политиков и активистов в Орландо.

Согласно последней информации журналистов, выступление Дональда Трампа состоится 28 февраля – в последний день мероприятия. Предполагается, что бывший американский лидер будет говорить о будущем Республиканской партии, а также консервативного движения в целом.

Более того, вероятно, Трамп подвергнет критике иммиграционную политику нового президента США Джо Байдена.