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Трамп в конце февраля впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой

, 10:31 Источник: The Hill

Трамп в конце февраля впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой
бывший президент США Дональд Трамп, Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в конце месяца впервые после ухода с поста выступит перед публикой. Политик появится на конференции консервативных политиков и активистов в Орландо.

Согласно последней информации журналистов, выступление Дональда Трампа состоится 28 февраля – в последний день мероприятия. Предполагается, что бывший американский лидер будет говорить о будущем Республиканской партии, а также консервативного движения в целом.

Более того, вероятно, Трамп подвергнет критике иммиграционную политику нового президента США Джо Байдена.

ЕТ

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