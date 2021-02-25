Лавров обсудил ситуацию в Армении с главой республиканского МИД

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25 февраля 2021, 14:56 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 25 февраля, провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Дипломаты обсудили текущую ситуацию в республике, в частности в Ереване.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», - пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Айвазян информировал Лаврова о последнем развитии событий в Армении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в Армении.

При этом премьер-министр страны Никол Пашинян вышел к своим сторонникам и прошел с ними по улицам Еревана. Однако его противники перекрыли магистрали в городе и требуют его отставки.