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Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2»

, 16:37 Источник: РИА "Новости"

Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2»
строительство газопровода, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, перестраховывающей немецких и иностранных страховщиков, разорвала договор с Nord Stream 2, сообщил официальный представитель Münchener Rück Франк Циглер.

Он уточнил, что не может раскрыть других деталей. По данным агентства Reuters, это связано с угрозой введения санкций со стороны США.

Ранее швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group приняла решение прекратить страхование строительства газопровода "Северный поток–2", опасаясь санкций со стороны Соединенных Штатов.

Вчера стало известно, что США внесли в новый санкционный список трубоукладчик "Фортуна".

НС

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