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США внесли в новый санкционный список трубоукладчик «Фортуна»

, 21:52

США внесли в новый санкционный список трубоукладчик «Фортуна»
Северный поток 2, фото: Stefan Sauer/dpa

Власти США внесли еще в один санкционный список судно "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток-2", и его собственника - компанию "КВТ-Рус".

Судно, связанное со строительством трубопровода "Северный поток-2", было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".

Ранее Nord Stream 2 запросила у Германии немедленного разрешения на строительство в ее водах.

НС

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