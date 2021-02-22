США внесли в новый санкционный список трубоукладчик «Фортуна»
22 февраля 2021, 21:52
Власти США внесли еще в один санкционный список судно "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток-2", и его собственника - компанию "КВТ-Рус".
Судно, связанное со строительством трубопровода "Северный поток-2", было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".
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