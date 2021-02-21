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Nord Stream 2 запросила у Германии немедленного разрешения на строительство в ее водах

, 21:19 Источник: РИА "Новости"

Nord Stream 2 запросила у Германии немедленного разрешения на строительство в ее водах
«Северный поток – 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Немедленной выдачи разрешения на строительство газопровода в водах Германии запросил оператор «Северного потока-2» - компания Nord Stream 2 AG, у Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH).

Получение запроса подтвердил представитель регулятора. Документ рассматривается, сроки принятия решения по нему пока не известны.

Так Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу немецких экологических организаций. Они опротестовали выданное BSH разрешение на строительство газопровода в немецких водах, объясняя это тем, что якобы регулятор не учел доводы относительно охраны окружающей среды и климата.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне протяженностью 16,5 км.

Ранее немецкий министр Свенья Шульце заявила об угрозе для Германии в случае остановки «Северного потока–2».

НС

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