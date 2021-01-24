Немецкий министр Свенья Шульце заявила об угрозе для Германии в случае остановки «Северного потока – 2»

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24 января 2021, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RND

фото: Северный поток - 2, Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие последствия ждут Берлин, если местные власти приостановят строительство трубопровода «Северный поток-2». По ее словам, решение о реализации проекта приняли «много лет назад», он почти готов и «одобрен в правовом порядке».

«Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали его освобождения и блокирования «Северного потока-2».