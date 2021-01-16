Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток–2»

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16 января 2021, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Северный поток, фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group приняла решение прекратить страхование строительства газопровода "Северный поток–2", опасаясь санкций со стороны Соединенных Штатов.

По оценке Bloomberg, компании, которые работают над проектом, "могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в РФ".

В Zurich Insurance Group ситуацию комментировать не стали.

Ранее стало известно, что власти ФРГ выдали разрешение на строительство "Северного потока–2" в германских водах в январе - мае.