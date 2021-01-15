Власти ФРГ выдали разрешение на строительство «Северного потока – 2» в германских водах в январе - мае

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15 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

трубы для строительства газопровода, Jens Büttner/dpa

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии в пятницу выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах в сентябре - мае текущего года.

Уточняется, что ведомств позволило Nord Stream 2 проводить трубоукладочные работы в целях завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии. Речь идет об участке примерно в 16,5 и 13,9 километров.

Временной промежуток для строительства, обозначенный в релизе – с конца сентября до конца мая.