Власти ФРГ выдали разрешение на строительство «Северного потока – 2» в германских водах в январе - мае
15 января 2021, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии в пятницу выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах в сентябре - мае текущего года.
Уточняется, что ведомств позволило Nord Stream 2 проводить трубоукладочные работы в целях завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии. Речь идет об участке примерно в 16,5 и 13,9 километров.
Временной промежуток для строительства, обозначенный в релизе – с конца сентября до конца мая.
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