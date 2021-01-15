Bloomberg: строительство «Северного потока – 2» могут завершить летом 2021 года
15 января 2021, 07:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
СМИ со ссылкой на источники и график проведения работ по строительству трубопровода «Северный поток-2» сообщили, что компания – оператор Nord Stream 2 планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей проекта в первой половине 2021 года.
Датское морское управление уточнило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» и суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» будут вести укладку «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне с 15 января. В источнике говорится, что баржа завершит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит работы в водах Германии и закончит их в июне.
Известно, что в четверг «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где была на стоянке последние две недели, а судно «Балтийский исследователь» 14 января вернулось в зону продолжения строительства трубопровода.
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