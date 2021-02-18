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В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Навальному

, 15:25 Источник: ТАСС

В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Навальному
Москва, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировала требование ЕСПЧ о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального. По его словам, это недопустимая попытка вмешательства во внутренние дела государства.

«Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», - высказал он.

Песков отметил, что Россия «не ищет конфронтации», но подобные решения, поспешность, «явная ангажированность в принятии подобного решения» вызывает очень много вопросов. Официальный представитель Кремля также напомнил, что отношение Москвы к решению ЕСПЧ уже озвучил министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее в МИД РФ оценили решение ЕСПЧ, 

БА

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