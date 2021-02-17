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Захарова отреагировала на требование ЕСПЧ освободить Навального

, 21:30

Захарова отреагировала на требование ЕСПЧ освободить Навального
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование ЕСПЧ о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением она поделилась в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. И кстати говоря, Минюст сказал, что это и давление, и вмешательство в судебную систему нашей страны. И это всё звенья одной цепи», - высказала дипломат.

Захарова отметила, что требование ЕСПЧ – «залп по международному праву», последствия от которого они просто не соизмеряют. По ее словам, такие действия разрушают международно-правовую основу.

Ранее эксперт оценил возможность освобождения Навального через требование ЕСПЧ.

БА

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