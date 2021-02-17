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ЕСПЧ просит Россию немедленно освободить Навального

, 16:53 Источник: РИА Новости

ЕСПЧ просит Россию немедленно освободить Навального
Фото: Алексей Навальный, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Ольга Михайлова, адвокат российского политика Алексея Навального, сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленно освободить блогера. По ее словам, суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер.

Михайлова предоставила СМИ соответствующий документ. Однако в пресс-службе Минюста РФ сообщили, что не одобрят решение ЕСПЧ.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», - пояснили в ведомстве.

БА

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