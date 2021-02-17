ЕСПЧ просит Россию немедленно освободить Навального

Ольга Михайлова, адвокат российского политика Алексея Навального, сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленно освободить блогера. По ее словам, суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер.
Михайлова предоставила СМИ соответствующий документ. Однако в пресс-службе Минюста РФ сообщили, что не одобрят решение ЕСПЧ.
«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», - пояснили в ведомстве.
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