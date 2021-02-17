Эксперт Данюк оценил возможность освобождения Навального через требование ЕСПЧ

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17 февраля 2021, 19:39 Источник: RT

Фото: Алексей Навальный, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк прокомментировал требование ЕСПЧ о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального.

Данюк отметил, что у ЕСПЧ нет никаких шансов на освобождение Навального с помощью всевозможных правил и регламента. По его словам, в Совете Европы заранее знают, что это будет «абсолютно бессмысленно».

«Мне кажется, подобного рода позиция рассчитана на внутреннюю аудиторию. То есть они прекрасно понимают, что Навального никто не выпустит, и в очередной раз в своём информационном пространстве будут активно пытаться влиять на общественное сознание в контексте того, что Россия пренебрегает решениями ЕСПЧ, что Навального посадили абсолютно ни за что», - пояснил он RT.

Данюк предположил, что такие действия могут быть спланированной информационной кампанией для «дискредитации России на высоком уровне». Он не исключает, что это необходимо для правового обоснования введения не только персональных антироссийских санкций, но и отраслевых.