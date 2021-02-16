Сенатор Андрей Климов диагностировал у генсека НАТО «спутанное сознание»

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16 февраля 2021, 22:47 Источник: Национальная служба новостей

Андрей Климов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вариантах взаимоотношений с Москвой.

Генсек НАТО заявил, что альянс рассматривает два варианта взаимоотношений с Россией. По его словам, они готовы как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Москвой.

Климов считает, что у Столтенберга "спутанное сознание". По его словам, генсеку НАТО снужно "внимательно посмотреть в зеркало", тогда все встанет на свои места. "Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести". Сенатор подчеркнул, что Россия никого не называет противником, ею не создаются антиевропейские блоки, не расширяются границы. При этом страна всегда в состоянии за себя постоять, "в любой момент с любой стороны".

Министры обороны НАТО рассмотрят возможность расширения финансирования военной активности альянса у российских границ. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.