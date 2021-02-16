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Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией

, 13:15 Источник: El Mundo

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией
флаг НАТО, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает два варианта взаимоотношений с Россией. По его словам, они готовы как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Москвой.

«Если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», - высказал он.

Столтенберг не исключает важность сохранения контактов с Россией из-за риска возобновления гонки вооружения. Однако он считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции «силы и твердости».

Ранее сообщалось, что Столтенберг хочет увеличить финансирование НАТО, в частности, для усиления деятельности альянса у восточных границ.

БА

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