Генсек НАТО Столтенберг предложит усилить активность альянса у границ России

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15 февраля 2021, 19:50 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Omer Messinger/Keystone Press Agency

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет в рамках встречи глав минобороны альянса 17-18 февраля предложить увеличить финансирование, в частности, для усиления деятельности альянса у восточных границ.

Столтенберг подчеркнул, что выдвинет предложение о существенном расширении общего финансирования НАТО для основной деятельности Североатлантического альянса в сфере сдерживания и обороны. По мнению генсека организации, это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части альянса, которая находится у российских границ, улучшить патрулирование воздушного пространства, помочь в процессе морских развертываний и учений.

Йенс Столтенберг уточнил, что совместное увеличение расходов покажет силу приверженности НАТО обязательству защищать союзников.