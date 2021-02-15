Генсек НАТО Столтенберг предложит усилить активность альянса у границ России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет в рамках встречи глав минобороны альянса 17-18 февраля предложить увеличить финансирование, в частности, для усиления деятельности альянса у восточных границ.
Столтенберг подчеркнул, что выдвинет предложение о существенном расширении общего финансирования НАТО для основной деятельности Североатлантического альянса в сфере сдерживания и обороны. По мнению генсека организации, это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части альянса, которая находится у российских границ, улучшить патрулирование воздушного пространства, помочь в процессе морских развертываний и учений.
Йенс Столтенберг уточнил, что совместное увеличение расходов покажет силу приверженности НАТО обязательству защищать союзников.
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