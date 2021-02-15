НАТО не спешит выводить свои войска из Афганистана

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15 февраля 2021, 19:24

На 17 февраля запланировано начало переговоров министров силовых ведомств стран НАТО. Стороны намерены определить формат нахождения иностранной военной группировки на территории Афганистана. Новая американская администрация пока не решила вопрос о дате вывода, хотя раньше она намечалась на май. Представители запрещённого в России движения «Талибан» заявили о готовности к ответным мерам.



В американском Конгрессе идут разговоры о том, что военный контингент США останется в Афганистане. Сенатор Линдси Грэм заявил о необходимости объективной оценки присутствия войск. Важно не потерять те результаты, которых удалось добиться, сказал политик. Исследовательская группа Конгресса по вооружённому кризису в Афганистане вынуждена признать, что талибы не выполняют обязательства по договору. Они продолжают совершать насилие, убийства людей, атаки на афганские силы.



Эксперты считают, что президент США Джозеф Байден может полностью аннулировать соглашение с боевиками. При этом основной упор будет делаться на перенос срока вывода американских войск. Присутствие группировки НАТО в данной стране позволяет США держать определённое военное равновесие в регионе.



