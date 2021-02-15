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Столтенберг: НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ России

, 17:40 Источник: ТАСС

Столтенберг: НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ России
Йенс Столтенберг, фото Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de

Министры обороны НАТО рассмотрят возможность расширения финансирования военной активности альянса у российских границ. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг предложит эту тему на видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля. По его словам, это даст возможность оказать поддержку силам НАТО на восточном направлении.

На видеоконференции министров, по словам генерального секретаря НАТО, также начнется подготовка новой стратегической концепции, пройдет обсуждение расширения военного присутствия в Ираке.

Ранее Пушков ответил генсеку НАТО Столтенбергу, заявившему об «агрессивных действиях» России.

НС

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