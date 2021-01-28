Пушков ответил генсеку НАТО Столтенбергу, заявившему об «агрессивных действиях» России

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28 января 2021, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

Российский политик Алексей Пушков посоветовал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу «осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец».

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление Столтенберга об «агрессивных действиях» России.

Ранее Столтенберг на заседании военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу не ослаблять боеготовность и продолжать увеличивать расходы на оборону для противодействия «агрессивным действиям» России.

«Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного», - прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

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