В Кремле отреагировали на предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети

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15 февраля 2021, 14:49 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети посредством голосовых сообщений. По его словам, это интересно, но нужно сначала разобраться.

«Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, ... что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков хочет понять, что именно имел в виду Илон Маск.

Ранее эксперт предположил, зачем Маск хочет поговорить с Путиным.