Эксперт Ионин предположил, зачем Маск хочет поговорить с Путиным

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14 февраля 2021, 14:31 Источник: РИА Новости

Илон Маск, фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Эксперт в области космонавтики Андрей Ионин прокомментировал предложение предпринимателя Илона Маска в Twitter, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о личном разговоре в одной из социальных сетей.

«Последние четыре года высокая активность американской космической программы была связана с именем вице-президента Майкла Пенса, который возглавлял совет по космосу. После смены администрации США американская лунная программа не остановится, но активность ее снизится … Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США», - высказал он.

Ионин отметил, что Маск приглашает Россию к обсуждению сотрудничества, а потом аналогичное предложение сделает Китаю. По его словам, инициатива бизнесмена может быть связана с решением правительства РФ от 11 февраля, в котором «Роскосмосу» разрешается заключить меморандум с КНР о создании международной лунной станции. Эксперт считает, что в мире только лидеры Китая, США и России, а также Илон Маск готовы к освоению дальнего космоса.

«Несколько лет назад я предлагал, чтобы наш президент выступил с предложением к лидерам ведущих стран … США и Китаю - объединить свои усилия в исследовании дальнего космоса … Маск перехватывает эту инициативу … в мире не так много людей, которые такое могли бы предложить … Маск хочет стать лидером человечества в освоении дальнего космоса», - заключил он.