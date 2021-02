Илон Маск предложил Путину пообщаться через Twitter

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к президенту России Владимиру Путину через Twitter. Бизнесмен упомянул в своем посте официальный аккаунт Кремля.

«... не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse? "Было бы большой честью поговорить с вами"», - высказал он, написав вторую часть фразы на русском языке.

Clubhouse - набирающая популярность социальная сеть, где люди с помощью голосовых сообщений обсуждают различные темы, собираясь в группы - комнаты.

Ранее Илон Маск заявил, что принял решение временно перестать пользоваться социальной сетью Twitter. Отмечается, что предприниматель всегда активно там общается.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?