Илон Маск заявил, что временно не будет пользоваться Twitter
2 февраля 2021, 12:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Утром во вторник, 2 февраля, американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что принял решение временно перестать пользоваться социальной сетью Twitter.
"Ушел из Twitter на время", – отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице бизнесмена. Илон Маск, который является активным пользователем данной соцсети, не дал каких-либо пояснений или объяснений причин такого решения.
Отметим, что предприниматель не только пишет посты, но довольно часто отвечает на комментарии пользователей.
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