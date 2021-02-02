Илон Маск заявил, что временно не будет пользоваться Twitter

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2 февраля 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Илон Маск, Adrian Sanchez-Gonzalez/Keystone Press Agency

Утром во вторник, 2 февраля, американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что принял решение временно перестать пользоваться социальной сетью Twitter.

"Ушел из Twitter на время", – отмечается в сообщении, опубликованном на официальной странице бизнесмена. Илон Маск, который является активным пользователем данной соцсети, не дал каких-либо пояснений или объяснений причин такого решения.

Отметим, что предприниматель не только пишет посты, но довольно часто отвечает на комментарии пользователей.