Маск заявил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны

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1 февраля 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Илон Маск, фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, который позволил ей играть в видеоигры. Основатель SpaceX и Tesla создал этот проект в 2017 году.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», - высказал он.

Маск отметил, что покажет видео с обезьянами, которым вживили чип, примерно через месяц.

Президент Neuralink Макс Ходак ранее уже заявлял, что с помощью имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном.