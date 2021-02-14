Американист Ярыгин оценил решение Сената по делу об импичменте Трампа

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14 февраля 2021, 11:51 Источник: RT

Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал решение Верхней палаты конгресса США по импичменту Дональда Трампа. Бывшего президента оправдали.

«Республиканская партия демонстрирует единство. Трампа не списывает со счетов. Но в этом совпадают его интересы и самой партии в данный момент. Но это не означает, что их пути не разойдутся далее», - высказал он RT.

При этом Ярыгин отметил, что некоторые республиканцы проголосовали за импичмент Трампа, поскольку больше избираться не будут и поддержка партии им не нужна. По его словам, поддержавшие демократов не являют собой кризис Республиканской партии.

Эксперт пояснил, что Демократическая партия - всё ещё «не основная, решающая политическая сила», но ее представители продолжат преследовать Трампа в судах. Ярыгин добавил, что демократы сделали его «уникальным президентом, прошедшим через два импичмента».

«Каждая из сторон теперь будет по-своему представлять этот факт. У них не было другого выбора: игнорировать 6 января нельзя, его надо было представить неудавшейся попыткой переворота», - резюмировал он.