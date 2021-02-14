Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.
В источнике говорится, что за импичмент Трампа проголосовало семь сенаторов-республиканцев. При этом не набралось необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов). В целом, за - проголосовало 57 сенаторов, против - 43. Тем самым, экс-президента оправдали по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Напомним, что 6 января в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги президентских выборов. Тогда люди ворвалась в здание и прервали совместную сессию конгресса, где утверждалась победа Джо Байдена.
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