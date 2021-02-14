Пушков оценил оправдание Трампа на процессе по импичменту
14 февраля 2021, 09:59
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Сената США по импичменту Дональда Трампа. Отмечается, что бывшего американского лидера оправдали.
«Оправдание Трампа в сенате США было ожидаемым. Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа - с целью доказать его вину в штурме Капитолия - не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», - высказал сенатор.
Пушков отметил, что Трамп останется на политической сцене, а «цирк с импичментом» был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. По его словам, со временем из-за накопленных претензий к администрации Джо Байдена эта история забудется. Он считает, что у бывшего президента может появиться «шанс на реванш».
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