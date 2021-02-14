Байден отреагировал на решение Сената США по делу об импичменте Трампа

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14 февраля 2021, 08:29 Источник: РИА Новости

Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Верхней палаты конгресса по импичменту Дональда Трампа. Отмечается, что бывшего американского лидера оправдали.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», - высказал он.

При этом Байден назвал штурм Капитолия «печальной страницей» в истории США. По его словам, эти события напомнили о хрупкости демократии, которую нужно защищать. Президент заявил, что «насилию и экстремизму не должно быть места в Америке».

«Даже те, кто был против осуждения, как например лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в заслуживающем порицания невыполнении своего долга и практически и морально ответственен за провоцирование насилия в Капитолии», - отметил, он, комментируя голоса от республиканской партии.

Байден считает, что настала пора «исцелить душу нации». Он добавил, что это «задача на будущее».