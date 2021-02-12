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РБК: Топилина после отставки ждет другая должность

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

РБК: Топилина после отставки ждет другая должность
Максим Топилин, фото: Russian Government Press Office/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что бывший глава Пенсионного фонда (ПФР) Максим Топилин получит должность в РЖД. 12 февраля его сменил на посту руководителя Андрей Кигим, возглавлявший Фонд соцстрахования.

Собеседник отметил, что Топилин станет советником генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова. В РЖД информацию пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового руководителя ПФР. Андрей Кигим проработал на посту руководителя ФСС почти восемь лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке Топилина.

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