Главой Пенсионного фонда России назначен Андрей Кигим

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12 февраля 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

глава ПФР Андрей Кигим, Viktor Chernov/Russian Look

Утром в пятницу стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России. Эту должность занял Андрей Кигим, возглавлявший Фонд социального страхования.

Ранее стало известно, что Максима Топилина, который руководил Пенсионным фондом с 22 января 2020 года, освободили от должности.

Отмечается, что Андрей Кигим проработал на посту руководителя ФСС почти восемь лет. До этого он был дважды избран на должность президента Всероссийского союза страховщиков, возглавлял Национальный союза страховщиков ответственности, а также Российский союз автостраховщиков.