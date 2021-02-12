Политолог Журавлев назвал причину возможной отставки главы ПФР Топилина

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2021, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Максим Топилин, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал возможную отставку главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. Об уходе с должности стало известно в четверг, 11 февраля.

Журавлев отметил, что Топилин был назначен министром труда РФ в 2012 году, когда премьер-министром страны был Михаил Медведев. По его словам, отставка главы ПФР позволит нынешнему председателю правительства Михаилу Мишустину усилить собственную команду.

«Естественно, что премьер должен иметь свою команду. Если будет создана новая структура, то ей будет удобнее управлять, когда во главе стоит человек близкий по духу. Но для Медведева это негативная история», - высказал он.

Политолог пояснил, что Медведев не ушел на пенсию, а просто отошел в сторону, став зампредседателя Совбеза РФ. Журавлев добавил, что его люди тоже не уходят в небытие, «а чем их меньше будет оставаться на значимых должностях, тем раньше противники экс-премьера доберутся до него».