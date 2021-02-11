«Ъ»: глава ПФР Топилин может покинуть свой пост в ближайшее время

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11 февраля 2021, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Максим Топилин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источники в федеральном правительстве сообщили, что глава Пенсионного фонда (ПФР) Максим Топилин может покинуть свою должность. Вечером 10 февраля руководитель ведомства объявил о своем уходе сотрудникам.

Один из собеседников отметил, что во время своего ухода имя своего преемника Топилин не называл. Кроме того, возможную отставку главы ПФР связывают с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, якобы «его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».

«Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», - цитирует слова источника «Коммерсантъ».

В ПФР информацию о возможной отставке Топилина комментировать не стали.