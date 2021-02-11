«Ъ»: глава ПФР Топилин может покинуть свой пост в ближайшее время
11 февраля 2021, 18:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
СМИ со ссылкой на источники в федеральном правительстве сообщили, что глава Пенсионного фонда (ПФР) Максим Топилин может покинуть свою должность. Вечером 10 февраля руководитель ведомства объявил о своем уходе сотрудникам.
Один из собеседников отметил, что во время своего ухода имя своего преемника Топилин не называл. Кроме того, возможную отставку главы ПФР связывают с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, якобы «его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».
«Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительстве», - цитирует слова источника «Коммерсантъ».
В ПФР информацию о возможной отставке Топилина комментировать не стали.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.