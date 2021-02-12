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В Кремле ответили на вопрос о смене главы ПФР

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о смене главы ПФР
Кремль, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке Максима Топилина. 12 февраля должность главы Пенсионного фонда (ПФР) занял Андрей Кигим,  возглавлявший Фонд соцстрахования.

«Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, обсуждал ли Михаил Мишустин кандидатуру нового главы фонда с Владимиром Путиным.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев назвал причину отставки главы ПФР Максима Топилина. Он проработал в этой должности с 22 января 2020 года.

БА

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