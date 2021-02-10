В Кремле оценили заявление Борреля о санкциях

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10 февраля 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Кремль, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о введении возможных санкций против России.

«Мы действительно очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, действительно, переговоры в Москве были гораздо более содержательными, чем только одна тема - ситуация с Навальным, которая была упомянута» - цитирует его слова RT.

По его словам, в Кремле согласны с высказываниями Борреля о том, что отношения России и ЕС ухудшились, в том числе в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что «именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов».

«… именно эти ситуации привели к ухудшению отношений, именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы», - высказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Брюссель пошёл по пути «свёртывания диалога» с Россией практически во всех областях. Москва неоднократно говорила о том, что глубоко сожалеет и ищет пути нормализации двусторонних отношений, заключил Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Россию «послушной» страной.