Депутат Бальбек оценил слова Борреля о санкциях против России: «Сказано от обиды»
10 февраля 2021, 10:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о возможном введении новых санкций против России. По его словам, Европа огорчена тем, что Москва намерена следовать своим путём, «а не по команде из Брюсселя».
«Думаю, что про новые санкции было сказано от обиды: санкционная политика в отношении России ни на йоту не изменила позицию Москвы в вопросах внешней и внутренней политики», - пояснил он RT.
Бальбек считает, что на заседании по принятию решения о санкциях на их введении будут настаивать страны Балтии и Польши, «а вот страны старой Европы выскажут более взвешенное мнение».
Ранее посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин оценил возможное влияние новых санкций от ЕС на политику страны.
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