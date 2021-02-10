Российский дипломат Келин оценил возможное влияние новых санкций от ЕС на политику РФ

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10 февраля 2021, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о возможном введении новых санкций против России.

«Естественно, мы ожидаем, что после визита Борреля будет сначала встреча министров, затем саммит, и какие-то новые санкции по линии Евросоюза будут объявлены. Великобритания идет здесь своим путем, после выхода из Евросоюза она дублирует санкции, которые вводит Евросоюз, но уже на национальной основе... Скорее всего (Британия введет собственные санкции)», - высказал он.

Келин считает, что какого-либо влияния на внешнеполитический курс России это не оказывает, на принятые решения тоже. По его словам, Британия после выхода из ЕС и так намеревалась вводить собственные санкции, которые повторяли бы ограничительные меры со стороны Европы.

«В некоторой части они уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек под так называемый "закон Магнитского"», - резюмировал он.