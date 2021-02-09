Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель готов предложить новые санкции против России

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9 февраля 2021, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель готов предложить новые санкции против России. После визита в Москву. Глава дипломатии ЕС на пленарной сессии Европарламента сообщил депутатам, что обсуждаться эти вопросы будут 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите.

По его словам, на этих мероприятиях будут приняты решения по дальнейшим шагам. Боррель считает, что ввести антироссийские санкции необходимо. Он пообещал сделать конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности.

Говоря о недавнем визите в Россию, Боррель заявил, что Евросоюз продолжит контактировать с представителями Алексея Навального для демонстрации поддержки.

Находясь в Москве с 4 по 6 февраля, Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций.

Мария Захарова заявила, что Евросоюз хотел в рамках визита Борреля в Москву устроить России "публичную порку", но не вышло.