Захарова заявила, что Евросоюзу не удалось устроить России «публичную порку»
9 февраля 2021, 10:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВестиFM
В Министерстве иностранных дел РФ утром во вторник, 9 февраля, заявили, что Евросоюз хотел в рамках визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву устроить России "публичную порку".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что устроить "порку" у ЕС не вышло, поскольку российская сторона предложила обсудить реальные вопросы, которые стоят в настоящий момент на повестке дня. Дипломат также заметила, что когда у западных партнеров не получается осуществить подобный план, у них начинается "истерика".
Напомним, Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ближайшие время будет принято решение о расширении санкций Евросоюза против России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.