Захарова заявила, что Евросоюзу не удалось устроить России «публичную порку»

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9 февраля 2021, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВестиFM

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ утром во вторник, 9 февраля, заявили, что Евросоюз хотел в рамках визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву устроить России "публичную порку".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что устроить "порку" у ЕС не вышло, поскольку российская сторона предложила обсудить реальные вопросы, которые стоят в настоящий момент на повестке дня. Дипломат также заметила, что когда у западных партнеров не получается осуществить подобный план, у них начинается "истерика".

Напомним, Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву не исключил, что в ближайшие время будет принято решение о расширении санкций Евросоюза против России.