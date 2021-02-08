Политолог Оленченко оценил непоследовательность высказываний Борреля после визита в Москву

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8 февраля 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Tom Twardy/XinHua

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в понедельник, 8 февраля, оценил непоследовательность высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что критические высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его словами, сказанными в Москве.

Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что заявления европейского дипломата не отличаются последовательностью и это вызывает недоумение. По результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве Жозеп Боррель остался доволен тем, что беседа носила открытый и неангажированный характер. Впоследствии он, однако, мог поменять свое мнение в связи с "подсказками" из Брюсселя, считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что международные отношения в настоящий момент ждут позитива и диалога, поскольку накопилось множество проблемных тем. "Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры", – резюмировал Оленченко.