В МИД РФ удивлены контрастностью слов Борреля о своем визите в Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

8 февраля 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, фото:Florian Gaertner/photothek.net v / globallookpress.com

В МИД РФ прокомментировали заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля после визита в Москву о том, что ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, затронув рестрикции за нарушение прав человека.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», - высказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении МИД РФ говорится, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Отмечается, что российская сторона оценила итоги переговоров в присутствии главы дипломатии ЕС. Кроме того, его никто не ограничивал во времени и формате.

«Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», - резюмировали в министерстве.

При этом в своем заявлении Боррель указал, что Москва заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Дипломат был в России с визитом с 4 по 6 февраля.