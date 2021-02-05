Глава дипломатии ЕС Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Брюсселем и Москвой

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5 февраля 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Xinhua

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал не создавать между Москвой и Брюсселем "стену молчания".

Боррель признал, что отношения Европейского Союза и России сейчас переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, однако создавать "стену молчания" – не выход. По словам дипломата, Москва и Брюссель остаются взаимосвязанными широким спектром экономических, культурных и исторических отношений.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что его визит в РФ в ответ на приглашение Сергея Лаврова является возможностью обсудить все, что важно для обеих сторон.

Жозеп Боррель также предложил главе МИД России обсудить сотрудничество в условиях, вызванных пандемией COVID-19.