Глава дипломатии ЕС Боррель призвал расширить сотрудничество с Россией

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29 января 2021, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Marquardt,Christian/Keystone Press Agency

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в преддверии своего визита в Москву 4-6 февраля призвал расширить сотрудничество с Российской Федерацией в тех областях, в которых работа уже ведется.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности признал сложность отношений Евросоюза с Россией, что лишь подчеркивает необходимость его визита в Москву. Дипломат, однако, заметил, что стороны нуждаются в более тесном сотрудничестве в ряде сфер, в которых работа уже ведется.

Известно, что во время своей поездки в РФ Жозеп Боррель планирует, в частности, обсудить с российской стороной ситуацию на Украине, ядерную сделку с Ираном, пандемию COVID-19 и изменение климата.