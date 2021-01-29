Глава дипломатии ЕС Боррель призвал расширить сотрудничество с Россией
29 января 2021, 14:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в преддверии своего визита в Москву 4-6 февраля призвал расширить сотрудничество с Российской Федерацией в тех областях, в которых работа уже ведется.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности признал сложность отношений Евросоюза с Россией, что лишь подчеркивает необходимость его визита в Москву. Дипломат, однако, заметил, что стороны нуждаются в более тесном сотрудничестве в ряде сфер, в которых работа уже ведется.
Известно, что во время своей поездки в РФ Жозеп Боррель планирует, в частности, обсудить с российской стороной ситуацию на Украине, ядерную сделку с Ираном, пандемию COVID-19 и изменение климата.
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