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Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Xinhua

В понедельник, 25 января, стало известно, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель совершит в первую неделю февраля визит в Москву. Об этом он лично сообщил на пресс-конференции.

По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель заметил, что планирует посетить Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в первую неделю февраля.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что намерен во время своего визита в столицу России обсудить "все актуальные вопросы". 

Ранее в МИД РФ заявили, что Сергей Лавров проведет переговоры с Жозепом Боррелем 5 февраля.

ЕТ

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