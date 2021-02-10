Лавров: Запад пытается сделать Россию «послушной» и «удобной» страной

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10 февраля 2021, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету "послушными", хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям», - пояснил он.

Лавров отметил, что зарубежные коллеги все более и более ожесточеннее пытаются продвигать свои собственные интересы в сфере безопасности, экономики и в сфере общественно-политической на территории РФ. По его словам, необходимо активно задействовать силы, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом страны.

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника.