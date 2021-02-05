Лавров назвал ЕС ненадежным партнером на данном этапе
5 февраля 2021, 14:22[ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможные санкции против РФ являются внутренним делом Евросоюза. Дипломат отметил, что Москва выстраивает свою жизнь исходя из того, что ЕС ненадежный партнер.
Министр иностранных дел России уточнил, что Москва привыкла к тому, что Европейский Союз все чаще прибегает к односторонним ограничениям, которые не имеют легитимного основания. Сергей Лавров заметил, что российская сторона исходит из того, что ЕС на данном этапе является ненадежным партнером.
Руководитель МИД РФ выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем помогут сторонам выйти на более конструктивную траекторию, передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.