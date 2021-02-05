Лавров назвал ЕС ненадежным партнером на данном этапе

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5 февраля 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Евросоюза, pixabay.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможные санкции против РФ являются внутренним делом Евросоюза. Дипломат отметил, что Москва выстраивает свою жизнь исходя из того, что ЕС ненадежный партнер.

Министр иностранных дел России уточнил, что Москва привыкла к тому, что Европейский Союз все чаще прибегает к односторонним ограничениям, которые не имеют легитимного основания. Сергей Лавров заметил, что российская сторона исходит из того, что ЕС на данном этапе является ненадежным партнером.

Руководитель МИД РФ выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем помогут сторонам выйти на более конструктивную траекторию, передает RT.