Лавров сообщил об опасности деградации отношений России и ЕС

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5 февраля 2021, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что дальнейшая деградация отношений России и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем подчеркнул, что Москва и Брюссель подтвердили заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в частности, по вопросам, где позиции сторон расходятся.

Лавров и Боррель выразили готовность к прагматичному сотрудничеству, поскольку, по мнению дипломатов, дальнейшая деградация РФ и Евросоюза может привести к непредсказуемым последствиям.