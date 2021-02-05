Лавров сообщил об опасности деградации отношений России и ЕС
5 февраля 2021, 13:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что дальнейшая деградация отношений России и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями.
Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем подчеркнул, что Москва и Брюссель подтвердили заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в частности, по вопросам, где позиции сторон расходятся.
Лавров и Боррель выразили готовность к прагматичному сотрудничеству, поскольку, по мнению дипломатов, дальнейшая деградация РФ и Евросоюза может привести к непредсказуемым последствиям.
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